Il possibile forfait di Edin Dzeko nella prossima partita della Bosnia in Nations League è stato tema centrale anche durante la conferenza stampa della Macedonia, domani avversaria della squadra di Petev, con Stefan Mugosa che ne ha parlato così: "Sappiamo tutti che tipo di attaccante sia Džeko, vedremo se sarà o meno in campo. Lui, come altri giocatori della squadra avversaria, ha il nostro rispetto, gli auguro buona salute Chi è pronto giocherà. Il nostro il focus è la nostra squadra".