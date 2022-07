In un intervista concessa ai microfoni di Ilbianconero.com Massimo Maccarone, ex attaccante fra le altre di Siena e Empoli, ha parlato dell'ultimo scudetto vinto dal Milan con la rimonta ai danni dell'Inter: 'Il calcio va soprattutto ad episodi ed è quello che è capitato all'Inter incappando a Bologna. Il Milan è stato bravo a non fallire mai un appuntamento e alla fine credo che lo abbia meritato. Le ultime 6 giornate a livello di calendario erano molto più difficili per i rossoneri, ma sono stati bravi a vincerle tutte".