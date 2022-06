L'idea del tridente Dybala-Lukaku-Lautaro in casa Inter non è ancora sfumata del tutto, nonostante la trattativa per portare la Joya a Milano si stia rivelando molto più complessa di quella che domani permetterà a Big Rom di ricongiungersi alla Beneamata. "Con Dybala e Lautaro, Lukaku formerebbe un tridente molto interessante - le parole di Massimo Maccarone, oggi allenatore del Ghiviborgo, a Tuttomercatoweb.com -. L'argentino può fare la differenza in qualsiasi squadra, per i nerazzurri sarebbe un valore aggiunto".