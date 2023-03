"Credo che Simone Inzaghi abbia creato un ambiente non ottimale nel gruppo, la sensazione è che non abbia lo spogliatoio completamente in mano. Le continue liti, i mugugni, Inzaghi non ha usato il pugno di ferro". Questa è l'opinione espressa da Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio a proposito degli errori compiuti dal tecnico dell'Inter in questa stagione.