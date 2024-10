"La partita tra Italia e Israele deve essere un'occasione distensiva. Come deve esserlo il calcio in particolare che deve essere più un momento di confronto che di scontro nel quale anche le istituzioni devono trovarsi tutti dalla stessa parte". Lo ha detto Andrea Abodi, Ministro dello sport, a margine dell'evento "Bici in Comune", in riferimento alla sfida di Nations League in programma, a Udine, lunedì sera.

"Aver dato segnali distensivi e aver capito la difficoltà del momento, stemperando le tensioni senza alimentarle, dimostra che, seppur con un po' di ritardo, anche l'amministrazione comunale di Udine si è predisposta a questo spirito che assume ulteriore significato per la drammaticità di queste ore - le parole di Abodi riportate da ANSA -. L'ordine pubblico sarà garantito. Chi vorrà manifestare fuori dallo stadio lo farà come in tutti i paesi civili purché sia civile anche il dissenso. Non c'è cosa peggiore che reclamare le ragioni della pace adottando comportamenti di guerra".