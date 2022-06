La Gazzetta dello Sport oggi ha intervistato anche Claudio Liu, nato in Cina nel 1982, ma trasferitosi fin da giovanissimo in Italia, a Correggio. Nel 2007 ha aperto 'Iyo', il primo ristorante giapponese ad ottenere la stella Michelin in Italia. E poi nel 2019 ha lanciato anche 'Aalto' a Porta Nuova.