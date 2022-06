Mentre il suo ritorno all'Inter sarebbe solo questione di tempistiche e di dettagli, Romelu Lukaku in Inghilterra viene catalogato come il più grande flop della storia del Chelsea. A stilare questa speciale classifica, tutt'altro che elogiativa, ci ha pensato il Daily Mail, che ha piazzato Big Rom in prima posizione, visti anche i 115 milioni di euro sborsati dai Blues lo scorso agosto per strapparlo ai nerazzurri. Secondo posto per Alvaro Morata e terzo per il portiere Kepa Arrizabalaga, acquistati rispettivamente per 64 e per 80 milioni di euro, mentre Fernando Torres, trasferitosi dal Liverpool per 58,5 milioni, finisce nono.