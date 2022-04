Un plebiscito per Big Rom. I lettori di FcInterNews.it non hanno dubbi: riprenderebbero Romelu Lukaku. Su Facebook, Twitter e Instagram il sondaggio lanciato attraverso i social ha raccolto centinaia di risposte, quasi tutte verso una stessa direzione: se c'è una possibilità di riavere il belga, allora sì, è il caso di riprenderselo. A quali condizioni, lo vedranno i dirigenti, che nei prossimi mesi (dopo la fine della corsa scudetto) saranno impegnati per capire quale fisionomia dare alla squadra del futuro.