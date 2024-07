C'è rammarico in casa Lugano, dopo che per oltre un'ora gli elvetici hanno spaventato il Fenerbahçe che però si è poi imposto per 2-1 estromettendo la formazione bianconera dalla corsa per la Champions League. Ai microfoni della RSI, l'esterno Mattia Zanotti esprime lo stato d'animo del gruppo ticinese: "Ce la siamo giocata alla pari, una partita che non è stata correttissima a livello di risultato finale. Purtroppo è andata così, chi fa gol vince la partita".

Avete disputato un primo tempo di altissimo livello, il Lugano non aveva giocato mai così bene?

"Abbiamo fatto un grande primo tempo e un secondo tempo di livello dove abbiamo tenuto. Abbiamo preso gol su palla inattiva, purtroppo è andata così".

Il Lugano esce dalla Champions con qualche rimpianto.

"Sicuramente. Ora pensiamo alla partita di sabato, poi la prossima settimana ci sarà un'altra partita per un'altra competizione. Ce la giocheremo a viso aperto. Questo Lugano può fare grandi cose".

Pensando al campionato, prestazioni come queste legittimano ambizioni importanti.

"Sì, ma pensiamo di partita in partita. Poi vediamo cosa succederà".