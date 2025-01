Nei giorni scorsi, si sono rincorse alcune voci in Svizzera in merito ad Aleksandar Stankovic. Il centrocampista di scuola Inter, quest'estate, è passato in prestito nel club elvetico del Lucerna, dove è diventato rapidamente un giocatore titolare indiscusso e un simbolo dei biancoblu. Che però devono fare i conti con una difficile situazione finanziaria: secondo il quotidiano Blick, l'FCL ha registrato infatti una perdita di 2,5 milioni di franchi, motivo per cui al momento sembra improbabile che il club riesca a coprire l'opzione di acquisto di Stankovic di 1,5 milioni di franchi.

Anche la testata locale Luzerner Zeitung non ha escluso una partenza del ragazzo già durante la sessione di gennaio. Anche perché nella vicenda è intervenuto anche il padre Dejan Stankovic, allenatore dello Spartak Mosca, che vuole che suo figlio possa misurarsi in Serie A. Non vengono indicate però mete precise.