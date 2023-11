Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, è stato ospite di 'The Italian Football Podcast' per un'intervista durante la quale ha parlato di vari argomenti, dal suo arrivo in bianconero all'importanza per il calcio della Slovenia, il suo Paese, di giocatori come Samir Handanovic e Josip Ilicic: "Samir e Jojo hanno fatto cose straordinarie in Italia. Ci hanno aperto la porta per avere un buon nome in Italia. Ora sta a noi, a me e a Jaka [Bijol] continuare questo viaggio per i prossimi sloveni che verranno. È sempre speciale; rappresenti sempre un Paese dietro di te e dai il 100% per dare un impatto. I ragazzi che ci hanno preceduto hanno fatto molto, molto bene".

Chi vincerà la Serie A?

"Bella domanda, molto difficile da dire, ma credo che l'Inter sia la favorita in questo momento".