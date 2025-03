"Adesso vedo un testa a testa tra Napoli e Inter". Bortolo Mutti vede così la corsa scudetto dopo l'ultimo turno di campionato che ha visto i campioni d'Italia in carica battere l'Atalanta a Bergamo e allungare in vetta alla classifica: "La sconfitta interna contro l'Inter è pesata in casa Atalanta - sottolinea l'ex allenatore sulle frequenze di Radio Capri -. Ma in generale nell'ultimo mese e mezzo l'ambiente orobico si è incrinato a causa di una serie di chiacchiere su Gasperini. Prima a Bergamo non c'era questa abitudine, vincere o perdere era uguale perché era questa la mentalità. Invece ora questa situazione di Gasperini ha frustrato lo spogliatoio e ha fatto perdere compattezza alla squadra. Vorrei sbagliarmi, ma è la mia sensazione. Il fatto che lo stesso Gasperini sia evasivo sul futuro ha contribuito".

L'Inter resta la favorita?

"Sta dimostrando grande solidità e capacità di gestione, complimenti a Inzaghi perché mantiene sempre alta la capacità di essere sugli obiettivi. Il Napoli però deve provarci fino alla fine, nonostante non sia riuscito a dare qualcosa in più. A Venezia, ad esempio, dovevi vincere a tutti i costi. Per essere lì a competere con l'Inter questi sono passaggi obbligati. Ma vedremo, c'è ancora tempo. Mi auguro un testa a testa fino alla fine e mi piacerebbe che lo Scudetto lo vincesse il Napoli".