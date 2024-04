Duro attacco di Claudio Lotito nei confronti della Roma. Secondo quanto riferito da La Stampa, il presidente della Lazio, a margine del Consiglio Nazionale di Forza Italia, si è scagliato contro i giallorossi in merito alle proteste per la prosecuzione della sfida contro l'Udinese fissata per il 25 aprile, data considerata troppo a ridosso delle partite contro Napoli e Bayer Leverkusen.

Situazione che Lotito ha commentato con toni aspri: "Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo. Preoccupazione dei giocatori? Allora si poteva ricominciare a giocare la sera stessa".