Lo Spezia vola e mette in ginocchio la capolista Sassuolo: finisce 2-1 per i liguri che salgono a quota 45 punti, mettendo pressione al Pisa (47) di scena domenica contro la Salernitana. La formazione ligure passa in vantaggio con il gol di Vignali. Non si fa attendere troppo la reazione neroverde, che si manifesta con un'esecuzione vincente da palla inattiva: Laurienté crossa, Mulattieri infila in buca d'angolo.

Nella ripresa sono più i contatti fisici degli sviluppi offensivi. A un quarto d'ora dalla conclusione Vignali si scatena sul binario destro e incrocia all'angolino. Per Pio Esposito tanti duelli atletici con Odenthal, il suo diretto marcatore. Il centravanti classe 2005 di proprietà dell'Inter è stato ammonito per una sbracciata e dovrà pertanto saltare la trasferta di Cittadella.