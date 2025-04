Una doppietta di Gianluca Lapadula permette allo Spezia di vincere il derby con la Sampdoria e contemporaneamente di accorciare il distacco in classifica sul Pisa secondo, fermato ieri in casa dal Modena, tenendo vive le proprie speranze di promozione diretta in Serie A e contemporaneamente dando un'ulteriore bastonata alle velleità di salvezza dei blucerchiati, la cui situazione si fa ancora più complicata trovandosi al momento al terzultio posto.

In questa giornata ci sarebbe gloria anche per Pio Esposito, che all'84esimo trova il gol del 3-0 con una bella stoccata sulla punizione del fratello Salvatore ; ma la gioia del canterano dell'Inter viene strozzata dal VAR che ravvisa un tocco col braccio ed annulla la rete.