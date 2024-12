Francesco Pio Esposito segna e lo Spezia aggancia il Pisa al secondo posto della classifica. Al termine della vittoria di Catanzaro ha parlato Luca D'Angelo, tecnico dei liguri: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, meglio del Catanzaro. Avremmo dovuto trovare lo 0-2, poi nella ripresa ci hanno messo molto in difficoltà. Per 70 minuti abbiamo tenuto il campo meglio dei nostri avversari, poi negli ultimi 20 abbiamo inevitabilmente sofferto. Degli Innocenti sta facendo molto bene, Bandinelli invece aveva qualche problema, per questo ho deciso di puntare sul primo. Non credo il divario tra le prime tre e il resto del campionato sia effettivamente quello espresso finora dalla classifica. La partita di oggi ne è la prova, perché il Catanzaro ha dimostrato di essere una grande squadra. L’anno scorso ci siamo salvati all’ultima giornata, chiaro che essere così in alto sia la testimonianza del grande lavoro che stiamo facendo". Le parole espresse in conferenza stampa, come ripreso da Pianeta Serie B.