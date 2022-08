Jacek Kulig, scout calcistico molto noto in particolare sui social network, punta forte su Sebastiano Esposito per il futuro. E ai microfoni del sito Anderlecht-Online spiega la sua certezza così: "Lo seguo da quando aveva sedici anni e ho giocato agli Europei U17. Sono un grande tifoso. Il suo colpo di testa deve migliorare ancora, ma per il resto è completo! Mi piace più di Fabio Silva, anche se penso che sia anche lui un grande talento. Ma Sebastiano deve solo stare calmo e concentrarsi solo sul calcio. Questo era già il problema la scorsa stagione".