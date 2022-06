Senza peli sulla lingua, come nella sua natura, Pietro Lo Monaco ha offerto il suo punto di vista schietto sulle strategie di mercato del Napoli, raffrontandole con quelle di Inter e Juve che, a livelli di nomi, rubano decisamente più l'occhio a livello mediatico: "Correa è un buon giocatore, nulla più - dice l'ex direttore del Catania a Radio Punto Nuovo a proposito della notizia uscita nelle scorse ore -. Sono perplesso più che altro da un dato: il Napoli si sta muovendo su nomi triti e ritriti, nomi come Deulofeu e Correa... Buoni giocatori ripeto, ma la strada da percorrere in una ristrutturazione sarebbe dovuta essere quella già percorsa con Kvaratskhelia. Profili giovani e di talento, questa doveva essere la strada sin dal principio. Le minestre riscaldate non fanno comodo a nessuno... Lukaku-Inter e Pogba-Juventus? Signori, qui stiamo parlando però di due fenomeni. Due calciatori che fanno la differenza in campo, quella vera. Non stiamo parlando di Deulofeu o Correa, con tutto il rispetto per entrambi".