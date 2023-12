Protagonista della nuova serie di Prime Video 'Gigolò per caso', Pietro Sermonti, attore noto per la sua interpretazione di Stanis Larochelle in 'Boris', parla ai microfoni di SportWeek anche della sua fede per la Juventus. Fede che lo porta anche a prodigarsi in atti di scaramanzia al limite della 'gufata' verso l'Inter: "In campo tutto accade per un motivo, e non toglieremo noi casualmente questo Scudetto ai nerazzurri. Massimiliano Allegri sta facendo un miracolo: solo adesso penso che possiamo arrivare in Champions, figuriamoci lottare per il tricolore che è già dell'Inter, alla quale faccio complimenti e auguri.

Tra noi e i nerazzurri c'è un abisso, forse solo Wojciech Szczesny giocherebbe titolare da loro. Invidio all'Inter Henrikh Mkhitaryan, ma soprattutto l'asse italiano, che è quello che ti fa vincere".