"Negli ultimi anni così non c'era mai stata una lotta così serrata e questo fa capire che oggi è difficile andare in fuga in Serie A. Alla fine i valori usciranno fuori e l'Inter è un po' avvantaggiata come squadra e come rosa. Il Napoli è un'antagonista importante e non gioca le coppe, può pesare nel lungo periodo". Questo il parere espresso da Fabio Liverani, ex allenatore di Lecce e Salernitana, ai microfoni di Tutto Mercato Web.