Lunga intervista ai microfoni di Sportweek per Marcello Lippi, ex allenatore di Inter e Juventus ed ex ct della Nazionale italiana: "Mio padre era antijuventino? Andai sulla tomba a dirgli: “Papà, mi spiace, ma io vado alla Juve”. Ho fatto bene, avrà capito. La Juve è speciale. Dovevo andare all'Inter? Sono a Napoli. Ho parlato con il presidente Pellegrini, mi vuole l’Inter, ma devo aspettare: la moglie era appassionata di calligrafie. Passa del tempo e mi chiama Moggi.

Dice (imita la voce, ndr): 'Vediamoci domenica dopo Roma-Napoli. C’è una squadra a strisce bianconere che ti vuole”. E io: 'A Cesena sono già stato, quindi Udinese o Ascoli…'. Vado a casa degli Agnelli, ci sono lì Umberto, Moggi, Giraudo e Bettega. Pellegrini, un signore, ha capito".