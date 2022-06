A margine della presentazione dei libro 'Un sogno reAlizzato', dedicato ai giocatori nati a Viareggio che hanno giocato in Serie A, l'ex ct azzurro Marcello Lippi, parlando in esclusiva a Tutto Mercato Web, si sofferma sul possibile arrivo di Paulo Dybala all'Inter e sulla suggestione del ritono di Romelu Lukaku: "Dybala? Non so, ogni giorno si leggono cose diverse... Romelu è un grande giocatore. Non capisco però: l'hanno venduto un anno fa, ora lo riprendono gratis? Darebbe tanto all'Inter, poco al calcio italiano perché è uno straniero".