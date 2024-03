Rassegnata a un ruolo di secondo piano in questa Serie A, a -12 dopo 26 giornate da un'Inter che viaggia a velocità insostenibili per tutti, la Juve ha davanti a sé un futuro vincente, secondo Marcello Lippi: "Allegri sta cercando di trovare una sua dimensione di grande livello, ci riuscirà perché la Juve ha sempre avuto cicli importanti nella sua storia. Adesso è sulla strada per aprirne un altro, ma ci vorrà del tempo", le parole dell'ex ct campione del mondo 2006 a Legaseria.it.