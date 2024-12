L'emittente britannica Sky News è entrata in possesso di un promemoria inviato al consiglio direttivo dell'European Club Association (ECA) dal suo presidente, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, in cui accusa l'agenzia A22, che qualche giorno fa ha presentato la Unify League, il nuovo format della Superlega, di "desiderare disperatamente" pubblicità. Le parole del numero uno dei campioni di Francia sono alquanto dure, in quanto definisce A22 una "società di consulenza che lavora per il Real Madrid", aggiungendo: "Questo è il terzo periodo natalizio in cui consulenti aziendali completamente non rappresentativi e club separatisti interessati hanno cercato di smembrare il calcio europeo e mondiale, ogni volta con un progetto leggermente adattato e rinominato, ma sempre sostenuto dalle stesse motivazioni e creato esclusivamente per il proprio tornaconto".

Il presidente dell'ECA ha affermato di essere "in costante contatto con la UEFA, la FIFA e le altre parti interessate e, naturalmente, con i nostri membri, su questa questione, così come il nostro team dirigenziale". Ha affermato che la proposta di Unify League "non è affatto una novità; è solo l'ultimo di una lunga serie di tentativi di pubbliche relazioni da parte di A22 per attirare l'attenzione sulla loro causa destabilizzante, che è quella di minare la partnership costruttiva e progressista che l'ECA ha con la UEFA. In risposta a una cinica campagna di comunicazione contro il calcio europeo, dobbiamo essere intelligenti e assicurarci che tutti i nostri 731 club membri conoscano la nostra posizione e i fatti. La UEFA e la FIFA, da parte loro, esamineranno le ultime comunicazioni di A22 e risponderanno - solo se necessario - nel nuovo anno", conclude