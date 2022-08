Il Chelsea continua a insistere per Wesley Fofana. Nonostante le tre offerte rifiutate e le elevatissime richieste del Leicester, i londinesi non mollano per il difensore centrale da regalare a Tuchel. Intanto, stando a RMC Sport, il classe 2000 non verrà convocato neanche per la partita contro Azpilicueta e soci, portando così a tre la striscia di esclusioni consecutive. Chiara dunque la scelta del tecnico Brendan Rodgers, anche lui in attesa di certezze sul futuro del francese. E in tutto questo l'Inter osserva da spettatore interessato, consapevole che un buon esito della trattativa tra blues e foxes aumenterebbe le speranze per l'obiettivo Chalobah.