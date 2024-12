Dopo la mancata fumata bianca per l'elezione del nuovo presidente (RILEGGI QUI), l'Assemblea della Lega Serie A non arriva ad una quadra definitiva neanche nella votazione del nuovo amministratore delegato. Sono appena due i voti arrivati per la rielezione di Luigi De Siervo, attualmente in carica (il quorum è sempre di servivano 14 voti necessari per l'elezione): per il resto si contano 16 schede bianche, una scheda nulla e un voto Maurizio Beretta. Anche in questo caso è tutto rinviato alla prossima assemblea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!