Ancora nulla da fare per l'elezione del prossimo presidente della Lega Serie A. Nella prima votazione in assemblea, avvenuta oggi, è arrivata la fumata grigia: il candidato Ezio Simonelli ha strappato 13 voti, ma il quorum (non raggiunto) fissato dallo statuto è di 14 voti. Completano il quadro sei schede bianche e un voto per Mario Draghi.

Calcio e Finanza aggiorna anche su un altro dettaglio, ovvero che la seconda votazione non andrà in scena in giornata ma in una nuova assemblea che deve ancora essere convocata.

