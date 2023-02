In occasione della 24esima giornata di Serie A, in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Ucraina. È passato un anno di guerra, non il dolore”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR per continuare a rispondere ai bisogni urgenti delle persone in fuga dal conflitto iniziato il 24 febbraio 2022. Dal 19 febbraio al 12 marzo 2023 è possibile contribuire, inviando un SMS o chiamando da telefono fisso il 45588.