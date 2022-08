AdPlay Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, è la società scelta dalla Lega Serie A per l’ideazione, lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di una nuova piattaforma multimediale di proprietà. Nei termini dell’accordo biennale in esclusiva, la società fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada viene incaricata di sviluppare una nuova infrastruttura tecnologica – che si affianca ai canali digitali ufficiali già esistenti di Lega Serie A – con cui la Lega Serie A distribuirà contenuti multimediali proprietari di varia natura, tra i quali gli highlights di tutte le partite della Serie A TIM, dei match di Coppa Italia Frecciarossa e della EA SPORTS Supercup per le prossime due stagioni sportive (2022/2023 e 2023/2024). Gli highlights saranno disponibili per la visione a partire da 3 ore dopo il termine delle singole gare – o dopo le ore 23.30 per le partite il cui inizio è fissato dopo le ore 15.00 – e per gli 8 giorni a seguire. La nuova piattaforma verrà distribuita tramite il Video Player proprietario sviluppato dalla stessa AdPlay, sia tramite App per Smart TV sia all’interno di una sezione dedicata del sito highlights.legaseriea.it che sarà implementata e gestita sempre dalla società incaricata del progetto. Totalmente gratuita per i fruitori finali, la piattaforma consentirà quindi di accedere ai contenuti della Lega Serie A da TV connesse, smartphone, tablet e PC già a partire dalle primissime giornate di Campionato, in partenza il prossimo 13 agosto 2022.