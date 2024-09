Javier Zanetti nella Lega italiana di calcio a 8 sulla scia di Francesco Totti. Il vice presidente dell'Inter parteciperà al campionato con l'Inter Club calcio a 8, la squadra dei tifosi nerazzurri che ha sede a Castel Gandolfo, in provincia di Roma.

Un'idea nata proprio durante la visita di Zanetti in un Inter Club su consiglio del presidente Kevin Campagna. L'ex capitano nerazzurro ha accettato con entusiasmo di prendere parte alla competizione. "Non vedo l'ora di giocare", le sue parole in un video pubblicato sui social.