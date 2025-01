Intervistato dall'Italian Football Podcast e dal sito SempreInter.com, l'ex centrocampista di Manchester United e Sampdoria Lee Sharpe non ha dubbi nel definire l'Inter una delle principali candidate alla conquista della Champions League: "So che ci sono ancora alcune squadre molto forti che i nerazzurri devono battere se vogliono vincerla. Storicamente le squadre italiane non hanno mai subito molti gol. Sono sempre state molto attente in difesa. E nelle competizioni di coppa è molto importante mantenere la porta inviolata, poi se concedi loro un'opportunità possono punirti con un gol. Penso che i nerazzurri saranno uno dei tre favoriti dai bookmaker". Meno fiducia invece per il campionato, visto che per Sharpe alla fine vincerà il Napoli.

Si è parlato di recente di un possibile corteggiamento della Premier League per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ma secondo Sharpe cosa potrebbe fare il tecnico interista su un'eventuale panchina d'Oltremanica? "Com'è il suo inglese?" chiede ironico per poi aggiungere: "Non lo so. È un campionato completamente diverso. Penso che ponga domande completamente diverse a dirigenti e giocatori. Ma se sei un manager vincente, se hai successo, puoi venire qui e avere successo qui. Antonio Conte ha dimostrato di saperlo fare, poi vengono molti allenatori stranieri. Mikel Arteta ha dimostrato di essere bravo, così come Arne Slot. Al giorno d'oggi non ci sono molti manager britannici in grado di competere con i manager europei e stranieri. Arrivano con una nuova intensità, idee nuove. Ma penso che la comunicazione sia la chiave. Quindi il suo inglese mi preoccuperebbe un po'. Ma per quanto riguarda le tattiche e la conoscenza del gioco, non c'è motivo per cui non dovrebbe avere successo", ha concluso Sharpe.