Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato del momento difficile della formazione di Marco Baroni, che ha collezionato un punto nelle ultime sette partite. Senza drammatizzare la situazione: "Ci dispiace, è inutile negarlo. Ma è anche vero che contro Napoli e Sampdoria abbiamo costruito tante occasioni da gol. Così come è vero che, se l’Inter ottiene un punto in cinque partite, allora non è così strano che a noi accada lo stesso. Io sono soddisfatto per quanto visto la scorsa settimana e credo che contro il Milan rivedremo lo stesso tipo di squadra".