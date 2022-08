Intervistato da Telerama , l'amministratore delegato del Lecce Sandro Mencucci è tornato sull'esordio contro l'Inter, con i salentini protagonisti di una prova decisamente positiva: "Tutti noi aspettavamo di vedere questa partita. Corvino e Baroni conoscevano la qualità dei ragazzi, ma noi all'esterno no. Una volta finita la gara, a parte 10 secondi di rabbia, ho pensato che stavamo sulla strada giusta. Tutti siamo concentrati sul campo. È stato tutto molto bello, anche l'organizzazione come la riapertura dei bar che sono embrionali ma hanno prodotti buoni e serviti bene. Tutto perfetto tranne gli ultimi tre secondi. L'organizzazione vista a Lecce non ha niente da invidiare ad altri club. Questo era l'esordio e c'erano grandi motivazioni. Ora abbiamo la trasferta di Sassuolo in cui dobbiamo confermare questa mentalità".

Sulla stagione dei giallorossi: "Abbiamo una delle migliori tifoserie in Italia. L'altra sera sono stato a Leeds, i tifosi lì non fischiano mai i calciatori e questa è una cosa bellissima che ho visto anche a Lecce. Ci sono tante incognite che non mi fanno partire sconfitto. Non abbiamo sfigurato nonostante il gap economico. Ho ricevuto telefonate da tutta Europa, complimenti per il Lecce e mi chiedevano come avessimo fatto. La reazione dei ragazzi dopo il gol subito è stata meravigliosa. Bellissimo il colpo millimetrico di Ceesay, aveva fatto tutto il campo correndo ed è rimasto lucido. Non si poteva presentare meglio alla Serie A. Cetin è arrivato con un problemino e ha stretto i denti. Ha dato ciò che poteva fare ed è questa mentalità che conta. Alle volte ci sono giocatori che al primo problemino vogliono fermarsi".