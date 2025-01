Restano poco più di mille biglietti ancora disponibili per Lecce-Inter. Ancora in vendita i tagliandi per la partita del Via del Mare di domenica pomeriggio. Tutto esaurito il settore ospiti, restano invece alcuni biglietti tra i locali. Al momento si contano poco più di mille tagliandi disponibili tra Tribuna Est, Tribuna Centrale Inferiore (e circa venti nella parte superiore). Già soldout la Curva Sud, riporta Calciolecce.it.