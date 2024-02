Archiviato con soddisfazione il capitolo Champions, grazie alla vittoria sull'Atletico Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi cambia il file per ributtarsi sul campionato, dove domenica sera (kick-off ore 18) è in programma la sfida contro il Lecce allo stadio Via del Mare. Un appuntamento che i tifosi potranno seguire in diretta esclusiva su DAZN, tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet. Su FcInternews.it, la possibilità di seguire la diretta attraverso il live testuale.