Il Milan batte la Lazio 2-0 e vola in testa al primo posto in classifica in attesa di Salernitana-Inter. Decidono la sfida le due reti siglate nella ripresa da Pulisic e Okafor. La squadra rossonera sale così a quota 18 punti in classifica, mentre la Lazio resta nelle retrovie a quota 7 punti.