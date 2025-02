Il Milan vince a Empoli 2-0: segnano Leao e Santiago Gimenez. Partita che ha visto diversi episodi arbitrali molto dubbi: forse manca un rosso per Cacace dopo un'entrata in netto ritardo su Walker. Nella ripresa espulsi Tomori per doppia ammonizione e Marianucci per gesto antisportivo di reazione nei confronti di Gimenez. Leao sblocca il risultato con un preciso colpo di testa su assist di Pulisic. Il raddoppio è di Santiago Gimenez, bravo a depositare nel sacco un sinistro potente che non lascia scampo a Vasquez.