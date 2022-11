Le Roy: "Il Camerun può avere ambizioni, anche perché ha un ottimo portiere"

>Claude Le Roy, allenatore esperto di calcio africano per avere allenato ben sei Nazionali del Continente Nero nella sua carriera, parlando ai microfoni di Le Monde sottolinea l'importanza di avere un portiere di qualità al giorno d'oggi, ma anche in passato: "Quando abbiamo vinto la Coppa d'Africa nel 1988 con il Camerun, è stato perché avevamo Joseph-Antoine Bell che era un estremo difensore di altissimo livello. E poiché Senegal, Camerun e Marocco hanno ottimi specialisti in questa posizione, possono normalmente avere delle ambizioni…", con riferimento anche ad André Onana, numero uno dei Leoni Indomabili.

