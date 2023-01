Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio contro la Fiorentina e parlare della bagarre nelle prime posizioni della classifica. "Il pari ci può stare, noi abbiamo giocato martedì mentre la Fiorentina sabato però qualche partita meno brillante in un campionato ci può stare e l'importante è non perderle - le sue parole -. La squadra col giusto atteggiamento ha cercato di vincerla fino alla fine. Io non cambio mai idea, sono sempre convinto che ci sono squadre più attrezzate di noi per raggiungere questo traguardo".