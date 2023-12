E' rientrato il 'caso Vecino' in casa Lazio. Prima della partenza della squadra biancoceleste alla volta di Verona, dove domani è in programma il match di campionato contro l'Hellas, l'ex centrocampista dell'Inter ha avuto un chiarimento con Maurizio Sarri, che ha deciso di inserirlo nuovamente tra i convocati dopo averlo escluso per motivi disciplinari prima della sfida di Coppa Italia col Genoa. Lo riporta Sky Sport.