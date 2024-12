Cristian Ledesma prova a ridimensionare la portata della debacle subita dalla Lazio contro l'Inter, valutandola nell'economia di una stagione finora al di sopra delle aspettative per la squadra di Marco Baroni: "In primis si deve considerare che è stata una gara strana, soprattutto per gli infortuni e la rosa corta in panchina - il ragionamento a Radiosei dell'ex centrocampista sul 6-0 dell'Olimpico -. Non è il momento giusto per buttare tutto per una partita storta, si riparte dalla consapevolezza che stiamo vivendo una buona stagione, compresi i primi 35 minuti con l’Inter".