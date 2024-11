Prestazione cinica e concreta della Lazio: i biancocelesti vincono a Monza con il gol di Zaccagni al minuto 36, il suo consueto tiro a giro sul secondo palo. Nel secondo tempo biancorossi ci provano assaltando a più riprese la porta di Provedel, ma secnza un apporto concreto. 23 punti in classifica per la truppa di Baroni, provvisoriamente in vetta.