"Sono molto contento di essere qui al Torino. Voglio giocare sempre, ma prima di tutto cerco solo di fare bene per la squadra e quello che chiede il mister". Così Valentino Lazaro ai microfoni di Torino Channel dopo lo 0-0 ottenuto ieri in casa contro la Lazio, avversaria venerdì prossimo dell'Inter. "Abbiamo giocato bene - spiega l'esterno granata arrivato in prestito dal club nerazzurro -, è stata una bella partita e contro la Lazio non è mai semplice. Abbiamo dimostrato di voler vincere, peccato non sia arrivato il gol, ma dobbiamo lavorare così e speriamo di vincere la prossima gara".

L'austriaco è già entrato in sintonia con il tecnico Ivan Juric: "Lavoriamo bene, tutta la squadra è con il mister. C'è una grande atmosfera nello spogliatoio e per questo lavoriamo bene in allenamento". E per quanto riguarda l'ambientamento, "ho visto qualcosa della città e mi piace molto, ma ora sono concentrato solo sugli allenamenti e sulle partite, sul trovare il mio spazio in squadra per giocare sempre di più".