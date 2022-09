Solo un tempo ieri per Lautaro Martinez nel match amichevole contro l'Honduras di Miami, scelta ragionata da parte di Lionel Scaloni che in queste ultime sfide di avvicinamento ai Mondiali vuole testare tutte le risorse a sua disposizione. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, per l'attaccante dell'Inter dovrebbe esserci lo stesso trattamento anche nella prossima amichevole contro la Giamaica, in programma nella notte tra martedì e mercoledì, ma è anche possibile che il Toro parta dalla panchina.