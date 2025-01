I successi azzurri a Olimpiadi e Paralimpiadi, l’Inter campione d’Italia e l’anno magico del tennis tricolore. Come ogni anno dal 1991 si rinnova l'appuntamento con i premi sportivi dell'Associazione della Stampa Estera, assegnato dai giornalisti stranieri accreditati in Italia il cui voto ha celebrato le imprese dei migliori atleti del 2024. Sei i premi assegnati quest’anno che verranno consegnati nella sede della stampa estera nei prossimi giorni. Si va dal Premio alla carriera al tecnico della Roma, Claudio Ranieri, al premio all'Atleta dell'Anno alla Nazionale italiana femminile di pallavolo, a Simone Barlaam come miglior Atleta Paralimpico, Atleta Rivelazione a Jasmine Paolini, Miglior Atleta Straniero in Italia all'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez e premio speciale del comitato sportivo a Manuel Bortuzzo.

Questa la motivazione del riconoscimento per il capitano dell'Inter: "Autentico protagonista del campionato vinto dall’Inter di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez chiude la stagione 2023-24 anche da capocannoniere della Serie A con 24 gol. Reti che hanno portato la seconda stella al club nerazzurro, confermando giusta la scelta di far diventare l’argentino il numero dieci e il capitano della squadra nerazzurra".