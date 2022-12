L'Argentina campione del mondo per la terza volta nella storia ha fatto doppiamente felice Alberto Desideri, uno degli allenatori di Lautaro Martinez ai tempi del Club Atlético Liniers: "Ho assistito alle vittorie del 1978, del 1986 e ora del 2022, soprattutto con Lautaro come protagonista - le sue parole a Telam -. Sono molto emozionato, questa Nazionale mi emoziona molto. La vittoria è stata meritata perché l'Argentina ha dominato l'80 percento del match e nei supplementari non ha vinto solo per quelle cose che accadono in questo sport. E' stata una delle migliori finali di Coppa del Mondo, è stata emozionante, vibrante. Il risultato continuava a cambiare".