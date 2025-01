Lautaro Martinez è stato premiato ieri sera come miglior giocatore della partita contro lo Sparta Praga. Nelle immagini girate dall'Inter e pubblicate sui social del club si notano ancora i segni dell'intervento subito da Ismaijli domenica scorsa contro l'Empoli, in avvio di partita. Un'entrata che non è stata nemmeno punita dal direttore di gara, né segnalato allo stesso da chi era al Var.