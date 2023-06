Dopo aver parlato a Sky Sport, Lautaro Martinez si sofferma anche davanti alle telecamere di Sport Mediaset per inquadrare la finale di Champions League contro il Manchester City che arriva dopo la finale del Mondiale con la sua Argentina: "Più che tensione c'è emozione, perché in 6 mesi ho avuto la possibilità di giocarle entrambe - ammette il Toro -. Sono molto contento e soddisfatto del lavoro fatto ogni giorno. Manca un passo, cercheremo di preparare al meglio la partita e fare il meglio sabato".

Come si può battere il City? Avete la convinzione che si può fare?

"Sì certo, sono l'ultimo a perdere la speranza. Cercheremo di levare al City le cose che fanno bene, li studieremo e poi dovremo essere sempre attenti ai dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo essere concentrati per portare a casa il premio maggiore".

L'ultimo ad alzare la Champions è stato Zanetti, dopo una doppietta di Milito. Due persone importanti nella tua carriera.

"Sono molto contento perché loro mi scrivono sempre, due giorni fa ho sentito Diego per il mio matrimonio e sicuramente sabato sarà presente. Pupi lo vedo sempre ed era con me al matrimonio. Loro mi son sempre dietro, mi danno sempre il loro appoggio. Spero di lasciare tutto lì come in ogni partita e speriamo di portare a casa quello che tutti vogliamo".