Il Player of the Match Lautaro Martinez è il primo giocatore che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto avvenuto questa sera a Praga: “Era una partita molto importante per il nostro cammino in Champions. Per le prime otto manca un passettino, ma abbiamo fatto un grande passo in avanti; ora dobbiamo completare l’opera col Monaco. Noi dovevamo fare la nostra partita, nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa ma siamo stati bravi nel giro palla e nella pressione. Nella ripresa ci hanno messo più in difficoltà però abbiamo portato a casa questi tre punti importanti”.

A volte l’Inter non pare aver sempre la stessa ferocia.

“Non so se chiamarla così, ci sono partite dove i risultati sono più ampi. Dipende da come affronti le partite, come si sviluppano. Questo però è un aspetto da migliorare, abbiamo lasciato punti nel nostro cammino non chiudendo le partite. Stasera poteva essere una di quelle ma abbiamo palleggiato bene e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti”.

Hai raggiunto Adriano in cima ai marcatori nerazzurri di Champions, Lautaro è tornato.

“È finito il periodo senza gol, però io cerco di valutare le prestazioni a 360 gradi. Io lavoro ogni giorno per la squadra e i compagni, quando arriva il gol quella prestazione è più completa. Oggi torno contento a casa perché il gol è valso tre punti fondamentali. Il record mi rende contento, lo dedico a tutta la mia famiglia che stava guardando la partita insieme”.