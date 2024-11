"Queste partite di Coppa sono belle da giocare, è bello affrontare squadre di qualità come l'Arsenal. Abbiamo fatto il nostro, nei primi 25' abbiamo messo qualità, mettendoli in difficoltà, poi siamo calati di intensità e abbiamo sofferto un po'. Nei 90' abbiamo messo carattere, siamo stati squadra". Lo ha detto Lautaro Martinez, parlando a Prime Video, dopo Inter-Arsenal 1-0.

Come ti trovi nel ruolo di capitano-allenatore?

"No, no, è il lavoro del mister. A volte voglio trasmettere cose anche da fuori, oggi dicevo che quando stai vincendo è meglio stare con la linea alta".

Come stai?

"Ho giocato 90' col Venezia, più gioco e meglio sto. Poi decide il mister, ora pensiamo a quello che arriva in campionato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!